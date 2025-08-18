Співак записав відеозвернення до грабіжників і опублікував промовисте фото. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку BRYKULETS.

Так, Іван вийшов в сторіс, де поділився, що хтось "обніс його хату". Зокрема, зізнався, що вкрали велику суму грошей, яку вони з дівчиною накопичували.

Якщо у вашого друга або знайомого якось різко з'явилося багато грошей, дайте знати. Мені здається, я знаю, чиї це гроші. Це наші гроші. Це Лізині гроші, Ліза плаче, Ліза ридає. Поверніть гроші. Ми вам навіть трохи залишимо, за такий красивий джентльменський вчинок,

– з іронією сказав співак.

Водночас більше ніяких подробиць він наразі не розкрив.



BRYKULETS розповів, що його квартиру пограбували / Скриншот з інстаграм-сторів

Для довідки! BRYKULETS – молодий музикант із Миргорода, який поєднує у своїй творчості поп, хіп-хоп та фанк. Його треки вже стали популярними у TikTok та на стрімінгових платформах, де зібрали мільйони переглядів і прослуховувань. Серед найвідоміших пісень – "Посилать", "Ліза", "Перестань" та інші.

Нагадаємо, нещодавно українського співака VovaZiLvova з дружиною Уляною також обікрали в Римі. Сталося це під час гастрольного туру.