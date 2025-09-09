Підбіг до столика й вихопив сумку: у Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування
- У Києві затримали 22-річного чоловіка, який пограбував 44-річну військову, що проходить лікування.
- Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 121 000 гривень.
Київські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував військову у Голосіївському районі. Чоловік вихопив у потерпілої сумку з грошима та документами.
Наразі фігурант перебуває під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також Українську блогерку пограбували в Лас-Вегасі: повернення в Україну під загрозою
Що відомо про пограбування у Києві?
До поліції Києва надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Васильківській. На виклик направилась слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та співробітники кримінальної поліції.
Правоохоронці з’ясували, що потерпілою є 44-річна військова, яка зараз проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли до її столика підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік.
Вона надала правоохоронцям детальний опис зловмисника і поліцейські розпочали пошук. Протягом декількох годин оперативники встановили особу та затримали фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.
Поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці. Проте чоловік вже встиг витратити 3000 гривень.
Йому повідомили про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 000 гривень.
Пограбування військових: схожі випадки
- Раніше у Києві чоловік пограбував пораненого військового в кріслі колісному. Підозрюваного, який виявився 32-річним киянином, затримали. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
- У Покрові на Дніпропетровщині 17-річний підліток побив і пограбував 50-річного колишнього військового. Він відібрав у потерпілого сумку з грошима, документами та телефоном. Нападника затримали та повідомили про підозру.
- На залізничному вокзалі у Жмеринці двоє чоловіків побили військового і відібрали у нього рюкзак з особистими речами. Поліція затримала підозрюваних, якими виявилися мешканці Києва та Хмільника, їм оголосили підозру у грабежі із застосуванням насильства.