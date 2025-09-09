Київські поліцейські затримали зловмисника, який пограбував військову у Голосіївському районі. Чоловік вихопив у потерпілої сумку з грошима та документами.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Що відомо про пограбування у Києві?

До поліції Києва надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Васильківській. На виклик направилась слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та співробітники кримінальної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілою є 44-річна військова, яка зараз проходить лікування у столиці. Жінка перебувала у кав’ярні, коли до її столика підбіг невідомий чоловік, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік.

Вона надала правоохоронцям детальний опис зловмисника і поліцейські розпочали пошук. Протягом декількох годин оперативники встановили особу та затримали фігуранта. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець.

Поліцейські вилучили сумку з речами та повернули її власниці. Проте чоловік вже встиг витратити 3000 гривень.

Йому повідомили про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 000 гривень.

Пограбування військових: схожі випадки