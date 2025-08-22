В субботу, 23 августа, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения. Их введут в центральной части города.

Причину объяснили в Управлении государственной охраны Украины, передает 24 Канал. Жителей и гостей города просят учесть эту информацию во время перемещений.

Почему в центре Киева ограничат движение 23 августа?

Ограничение дорожного движения введут в центральной части Киева из-за проведения охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

В управлении также напомнили, что обеспечивают государственную охрану главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами.

К слову, по данным Reuters, 23 августа Украину посетит специальный представитель Дональда Трампа Кит Келлог.

Обратите внимание! 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Дата празднования связана с событиями 1991 года, когда накануне провозглашения независимости в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли сине-желтый флаг.

День Независимости в столице: будет ли празднование?

Напомним, украинцы в четвертый раз будут отмечать День Независимости в условиях полномасштабной войны. Поэтому в столице в очередной раз не будет традиционного военного парада на Крещатике. Однако ряд мероприятий все же запланирован: