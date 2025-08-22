У суботу, 23 серпня, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Їх запровадять у центральній частині міста.

Причину пояснили в Управлінні державної охорони України, передає 24 Канал. Жителів та гостей міста просять врахувати цю інформацію під час переміщень.

Дивіться також Якою буде погода на День Незалежності: чи чекати дощів, грози, спеки або похолодання

Чому в центрі Києва обмежать рух 23 серпня?

Обмеження дорожнього руху запровадять у центральній частині Києва через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

В управлінні також нагадали, що забезпечують державну охорону главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами.

До слова, за даними Reuters, 23 серпня Україну відвідає спеціальний представник Дональда Трампа Кіт Келлог.

Зверніть увагу! 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Дата святкування пов'язана з подіями 1991 року, коли напередодні проголошення незалежності до сесійної зали Верховної Ради урочисто внесли синьо-жовтий стяг.

День Незалежності в столиці: чи буде святкування?

Нагадаємо, українці вчетверте відзначатимуть День Незалежності в умовах повномасштабної війни. Через це в столиці вкотре не буде традиційного військового параду на Хрещатику. Однак ряд заходів усе ж заплановано: