Когда состоится День Государственного Флага Украины в 2025 году – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите День Независимости Украины 2025 уже скоро: будет ли дополнительный выходной по случаю праздника

Когда будет День Государственного Флага Украины 2025?

Ежегодно 23 августа украинцы празднуют День Государственного Флага. Эту дату выбрали неслучайно – она связана с событиями августа 1991 года, когда накануне провозглашения независимости в сессионный зал Верховной Рады торжественно внесли сине-желтый флаг.

Именно этот момент стал символом восстановления украинской государственности после десятилетий советского господства.

День Государственного Флага Украины 2025 / Фото Freepik

Какова история и традиции Дня Государственного Флага Украины?

Цвета неба и спелой ржи, олицетворяющие мир и благополучие, еще со времен Киевской Руси и казачества были распространены в украинской символике. В XIX веке сине-желтые цвета стали знаком украинского национального движения. А в 1917 году, с провозглашением Украинской Народной Республики, именно этот флаг был утвержден государственным.

В то же время в советский период использование национального флага было запрещено. Несмотря на это, он оставался символом сопротивления. Так, его тайно вывешивали во время праздников или протестов. Однако все изменилось 24 июля 1990 года – тогда над Киевским городским советом впервые официально подняли сине-желтый флаг.

А уже 23 августа 1991 года, после провала августовского путча в Москве, флаг внесли в сессионный зал Верховной Рады Украины. На следующий день депутаты приняли Акт провозглашения независимости нашей страны.

Ежегодно в День Государственного Флага во всех городах и селах страны торжественно поднимают сине-желтый флаг, проходят патриотические акции, концерты и спортивные мероприятия. В Киеве главная церемония традиционно происходит на Софийской площади или возле здания Верховной Рады. Именно там флаг поднимают в присутствии руководства государства, военных и общественности.

Кстати! Наша редакция уже писала, какие праздники украинцы будут отмечать в августе.