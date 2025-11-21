Ограничения для большинства регионов: как будут выключать свет 22 ноября
- 22 ноября в Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
- Впрочем, ограничения могут меняться в течение суток.
Россия продолжает энергетический террор, из-за чего ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Поэтому в субботу, 22 ноября, для жителей большинства областей Украины снова будут применять ограничения потребления.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 22 ноября?
По информации энергетиков, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей.
Для промышленных потребителей также будут вводить графики ограничения мощности в течение всех суток.
В Укрэнерго отмечают, что ограничения ввели из-за разрушительных последствий недавних массированных российских ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре.
Важно! Время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно.
Заметим, что 21 ноября премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание, посвященное состоянию энергоснабжения в различных регионах страны. По ее словам, ближайшие дни планируется уменьшение количества отключений электроэнергии.
В каком состоянии энергосистема?
Руководитель Укрэнерго Виталий Зайченко подчеркнул, что наиболее критическая ситуация с электроснабжением сейчас наблюдается в приграничных регионах. Речь идет о Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской области и части Одесской области.
Со своей стороны в ДТЭК объяснили, что российские удары направлены как по энергостанциям, так и по сетям, что существенно затрудняет доставку тока потребителям. К тому же из-за повреждения сетей три украинские АЭС были вынуждены уменьшить производство.
В Минэнерго сообщили, что в последнее время поступает много обращений относительно якобы экспорта украинской электроэнергии в Европу. В ведомстве отметили, что это неправда, ведь вся электроэнергия, которую производят украинские АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ, сейчас направляется исключительно на покрытие внутренних потребностей.