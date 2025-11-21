Ограничения для большинства регионов: как будут выключать свет 22 ноября

Россия продолжает энергетический террор, из-за чего ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Поэтому в субботу, 22 ноября, для жителей большинства областей Украины снова будут применять ограничения потребления.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 22 ноября?

По информации энергетиков, графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей.

Для промышленных потребителей также будут вводить графики ограничения мощности в течение всех суток.

В Укрэнерго отмечают, что ограничения ввели из-за разрушительных последствий недавних массированных российских ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре.

Важно! Время и объем применения ограничений могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию экономно.

Заметим, что 21 ноября премьер-министр Юлия Свириденко провела совещание, посвященное состоянию энергоснабжения в различных регионах страны. По ее словам, ближайшие дни планируется уменьшение количества отключений электроэнергии.

В каком состоянии энергосистема?