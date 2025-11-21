Обмеження для більшості регіонів: як вимикатимуть світло 22 листопада

Росія продовжує енергетичний терор, через що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Тому в суботу, 22 листопада, для мешканців більшості областей України знову застосовуватимуть обмеження споживання.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 22 листопада?

За інформацією енергетиків, графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 3,5 черг.

Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності упродовж усієї доби.

В Укренерго зазначають, що обмеження запровадили через руйнівні наслідки недавніх масованих російських ударів ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі.

Важливо! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо.

Зауважимо, що 21 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду, присвячену стану енергопостачання в різних регіонах країни. За її словами, найближчими днями планується зменшення кількості відключень електроенергії.

У якому стані енергосистема?