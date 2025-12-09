Ограничения будут во всех областях: как будут отключать свет 10 декабря

Во всех областях Украины в течение среды, 10 декабря, будут действовать меры ограничения потребления. Причиной этого остается сложная ситуация в энергосистеме после российских атак.

Отключение будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 10 декабря?

По данным Укрэнерго, во всех регионах Украины в течение суток 10 декабря будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Объемы таких ограничений не указывают.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики также призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Какова ситуация в энергосистеме?