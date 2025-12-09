Ограничения будут во всех областях: как будут отключать свет 10 декабря
Во всех областях Украины в течение среды, 10 декабря, будут действовать меры ограничения потребления. Причиной этого остается сложная ситуация в энергосистеме после российских атак.
Отключение будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также В сети писали о "блэкауте в Киеве": Укрэнерго описало реальную ситуацию
Как будут выключать свет 10 декабря?
По данным Укрэнерго, во всех регионах Украины в течение суток 10 декабря будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности. Объемы таких ограничений не указывают.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Энергетики также призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Какова ситуация в энергосистеме?
- К слову, правительство Украины, как сообщали СМИ, планирует сократить время отключения света для бытовых потребителей. Это планируют сделать путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.