Обмеження будуть у всіх областях: як відключатимуть світло 10 грудня
- 10 грудня в усіх областях України діятимуть погодинні відключення та обмеження потужності через складну ситуацію в енергосистемі.
- Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергооб’єкти, рекомендують економно використовувати електроенергію.
В усіх областях України впродовж середи, 10 грудня, діятимуть заходи обмеження споживання. Причиною цього залишається складна ситуація в енергосистемі після російських атак.
Відключення застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 10 грудня?
За даними Укренерго, в усіх регіонах України протягом доби 10 грудня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Обсяги таких обмежень не вказують.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,
– ідеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
Яка ситуація в енергосистемі?
Після незначного полегшення у вихідні ситуація зі світлом в Україні знову погіршилася. Відключень стало більше, їх тривалість зросла до 12 – 16 годин на добу, бо енергосистема суттєво пошкоджена.
До слова, уряд України, як повідомляли ЗМІ, планує скоротити час відключення світла для побутових споживачів. Це планують зробити шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.