Обмеження будуть у всіх областях: як відключатимуть світло 10 грудня

В усіх областях України впродовж середи, 10 грудня, діятимуть заходи обмеження споживання. Причиною цього залишається складна ситуація в енергосистемі після російських атак.

Відключення застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 10 грудня?

За даними Укренерго, в усіх регіонах України протягом доби 10 грудня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Обсяги таких обмежень не вказують.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти,

– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Яка ситуація в енергосистемі?