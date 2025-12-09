Укр Рус
9 грудня, 18:33
2

Обмеження будуть у всіх областях: як відключатимуть світло 10 грудня

Маргарита Волошина
Основні тези
  • 10 грудня в усіх областях України діятимуть погодинні відключення та обмеження потужності через складну ситуацію в енергосистемі.
  • Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергооб’єкти, рекомендують економно використовувати електроенергію.

В усіх областях України впродовж середи, 10 грудня, діятимуть заходи обмеження споживання. Причиною цього залишається складна ситуація в енергосистемі після російських атак.

Відключення застосовуватимуть протягом усієї доби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 10 грудня?

За даними Укренерго, в усіх регіонах України протягом доби 10 грудня будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Обсяги таких обмежень не вказують.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, 
– ідеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики також закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.

Яка ситуація в енергосистемі?

  • Після незначного полегшення у вихідні ситуація зі світлом в Україні знову погіршилася. Відключень стало більше, їх тривалість зросла до 12 – 16 годин на добу, бо енергосистема суттєво пошкоджена.

  • До слова, уряд України, як повідомляли ЗМІ, планує скоротити час відключення світла для побутових споживачів. Це планують зробити шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.