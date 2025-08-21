В центре Киева 22 августа ограничат движение транспорта: какая причина
- 22 августа в Киеве ограничат движение транспорта в центральной части города из-за охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
- Управление государственной охраны Украины обеспечивает охрану иностранных делегаций в соответствии с украинским законодательством.
В Киеве 22 августа будут перекрывать движение транспорта. Ограничения будут действовать в центральной части города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.
Что пишут в УГО о перекрытии движения в Киеве 22 августа?
В Управлении государственной охраны Украины предупредили, что 22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.
Просим учесть указанную информацию при перемещении во время перемещения,
– говорится в сообщении.
В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.
Где еще в Киеве ограничивают движение транспорта в ближайшее время?
На сайте КГГА указано, что с 21 по 30 августа частично будут ограничивать движение по проспекту Алишера Навои. Дорожники будут ремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия в направлении Воскресенского проспекта с 21 до 23 августа, а обратном направлении – с 25 до 30 августа.
В "Киевавтодор" предупреждали, что с 16 до 31 августа частично будут ограничивать движение по Подольскому спуску. В этот период дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие в верхней и нижней частях улицы.
Интересно, что 6 августа из-за сильной непогоды в некоторых частях Киева было затруднено движение транспорта по дорогам. Речь идет о перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова, улицу Казимира Малевича, бульвар Николая Михновского и улицу Михаила Бойчука.