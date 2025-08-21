У центрі Києва 22 серпня обмежать рух транспорту: яка причина
- 22 серпня у Києві обмежать рух транспорту у центральній частині міста через охоронні заходи за участю іноземних делегацій.
- Управління державної охорони України забезпечує охорону іноземних делегацій відповідно до українського законодавства.
У Києві 22 серпня перекриватимуть рух транспорту. Обмеження будуть діяти у центральній частині міста.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.
До теми "Безпека понад усе": КМВА відповіла на пропозицію Bolt, Uklon та Uber про нічні перевезення
Що пишуть в УДО про перекриття руху у Києві 22 серпня?
В Управлінні державної охорони України попередили, що 22 серпня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.
Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,
– мовиться у повідомленні.
В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Де ще у Києві обмежують рух транспорту найближчим часом?
На сайті КМДА зазначено, що із 21 до 30 серпня частково обмежуватимуть рух проспектом Алішера Навої. Дорожники будуть ремонтувати верхній шар асфальтобетонного покриття в напрямку Воскресенського проспекту з 21 до 23 серпня, а зворотному напрямку – з 25 до 30 серпня.
У "Київавтодор" попереджали, що з 16 до 31 серпня частково обмежуватимуть рух Подільським узвозом. У цей період дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття у верхній та нижній частинах вулиці.
Цікаво, що 6 серпня через сильну негоду у деяких частинах Києва був ускладнений рух транспорту дорогами. Йдеться про перехрестя бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова, вулицю Казимира Малевича, бульвар Миколи Міхновського та вулицю Михайла Бойчука.