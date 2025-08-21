Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

До теми "Безпека понад усе": КМВА відповіла на пропозицію Bolt, Uklon та Uber про нічні перевезення

Що пишуть в УДО про перекриття руху у Києві 22 серпня?

В Управлінні державної охорони України попередили, що 22 серпня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста.

Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення,

– мовиться у повідомленні.

В УДО нагадали, що, відповідно до українського законодавства, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

