Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Что пишут в УГО о перекрытии движения в Киеве 22 августа?

В Управлении государственной охраны Украины предупредили, что 22 августа, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города.

Просим учесть указанную информацию при перемещении во время перемещения,

– говорится в сообщении.

В УГО напомнили, что, соответствии с украинским законодательством, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

