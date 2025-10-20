Зеленский подчеркнул, что Украина хочет завершить войну, однако не отступит от приоритета гарантий безопасности и надежных договоренностей. Президент Трамп дал России еще один "шанс" на примирение.

Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с Трампом в США объяснил, зачем Путину на самом деле нужен Донбасс, пишет 24 Канал.

Что будет делать Кремль с оккупированными территориями?

По словам Владимира Зеленского, административные границы Донбасса нужны Путину только для символа "победы", однако настоящих изменений там не будет.

И ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно,

– говорит Зеленский.

В то же время президент вспомнил оккупацию полуострова, отметив, что Крым так и не стал "жемчужиной", даже при отсутствии боевых действий. Именно это, по словам Зеленского, определяет отношение Кремля.

Зачем Украине гарантии безопасности?

Владимир Зеленский отмечает, что безопасность для Украины – это приоритет, а именно завершение войны должно быть справедливым и надежным, потому что Россия может вернуться к агрессии в любой момент.

Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно – это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне,

– добавляет лидер.

По инициативе президента Трампа Зеленский поддержал безусловное прекращение огня, ведь Украина хочет завершить войну, однако справедливо. Сейчас американский лидер дал Путину еще один шанс для этого.

Что известно о договоренностях Трампа с Путиным?