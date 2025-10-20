Ему безразлично на тот Донбасс, – Зеленский об условиях Путина относительно возможного перемирия
- Зеленский заявил, что административные границы Донбасса нужны Путину только как символ "победы", но реальных изменений там не будет.
- После телефонного разговора с Путиным, Трамп отказался предоставить Украине дальнобойное оружие и дал Кремлю еще один "шанс", договорившись о встрече в Будапеште.
Зеленский подчеркнул, что Украина хочет завершить войну, однако не отступит от приоритета гарантий безопасности и надежных договоренностей. Президент Трамп дал России еще один "шанс" на примирение.
Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с Трампом в США объяснил, зачем Путину на самом деле нужен Донбасс, пишет 24 Канал.
Смотрите также Встреча Трампа и Зеленского позволила Путину продолжить войну в Украине, – Forbes
Что будет делать Кремль с оккупированными территориями?
По словам Владимира Зеленского, административные границы Донбасса нужны Путину только для символа "победы", однако настоящих изменений там не будет.
И ему все равно на тот Донбасс. Ничего он там строить не будет. Начнет очень громко, покажет маркетинг, приедут тракторы и потом бросят все это. Вложит какие-то деньги, а все равно ему это не нужно,
– говорит Зеленский.
В то же время президент вспомнил оккупацию полуострова, отметив, что Крым так и не стал "жемчужиной", даже при отсутствии боевых действий. Именно это, по словам Зеленского, определяет отношение Кремля.
Зачем Украине гарантии безопасности?
Владимир Зеленский отмечает, что безопасность для Украины – это приоритет, а именно завершение войны должно быть справедливым и надежным, потому что Россия может вернуться к агрессии в любой момент.
Кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет? Кто это гарантирует? Это будет точно – это такая система там в России, которая постоянно возвращается к войне,
– добавляет лидер.
По инициативе президента Трампа Зеленский поддержал безусловное прекращение огня, ведь Украина хочет завершить войну, однако справедливо. Сейчас американский лидер дал Путину еще один шанс для этого.
Что известно о договоренностях Трампа с Путиным?
После длительного телефонного разговора с Путиным 16 октября, Трамп на встрече с Зеленским 17 октября отказался предоставить Украине дальнобойное оружие и дал еще один "шанс" Кремлю.
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о встрече в Будапеште, которая может состояться в течение ближайших двух недель или чуть позже. По словам представителей Кремля у лидеров существует общее понимание.
Путин выдвинул условие прекращения войны во время телефонного разговора с Трампом. Диктатор намекнул на готовность отдать части Запорожской и Херсонской областей в обмен на контроль над Донецкой.