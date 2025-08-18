Россия не сможет быстро захватить всю Донецкую область, как это не удавалось более десяти лет. ISW отмечает, что все же есть случай, когда полная оккупация возможна.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Захватит ли Россия всю Донецкую область?

Россия не способна быстро захватить остальную часть Донецкой области быстро, как не могла этого сделать в течение последних более десяти лет. ISW отмечает, что быстрое взятие региона возможно только в случае, если Украина согласится вывести войска.

Российские войска традиционно бросались в дорогостоящие кампании по захвату укрепленных или городских районов на Востоке Украины, что является реальностью, далекой от заявлений Путина о быстром продвижении,

По данным Axios, Дональд Трамп сообщил, что Путин считает возможным захват всей области, если пожелает. Однако это утверждение в ISW считают ошибочным. Они отмечают, что кампания России по контролю над регионом продолжается еще с 2014 года и не завершена.

Институт подсчитал, что оккупанты осуществили четыре масштабные кампании в 2024 – 2025 годах. Так, продвижение на Торецком направлении заняло более года, а попытки окружить или взять Купянск продолжаются уже почти 2 года без успеха.

Что предшествовало заявлениям о Донецкой области?