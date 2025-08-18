Росія не зможе швидко захопити всю Донецьку область, як це не вдавалося понад десять років. ISW зазначає, що все ж таки є виняток, коли повна окупація можлива.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Чи захопить Росія всю Донеччину?

Росія не здатна швидко захопити решту Донецької області швидко, як не могла цього зробити протягом останніх понад десяти років. ISW наголошує, що швидке взяття регіону можливе лише у разі, якщо Україна погодиться вивести війська.

Російські війська традиційно кидалися у коштовні кампанії із захоплення укріплених або міських районів на Сході України, що є реальністю, далекою від заяв Путіна про швидке просування,

– йдеться в повідомленні.

За даними Axios, Дональд Трамп повідомив, що Путін вважає можливим захоплення всієї області, якщо забажає. Однак це твердження в ISW вважають хибним. Вони наголошують, що кампанія Росії з контролю над регіоном триває ще з 2014 року та не завершена.

Інститут підрахував, що окупанти здійснили чотири масштабні кампанії у 2024 – 2025 роках. Так, просування на Торецькому напрямку зайняло понад рік, а спроби оточити або взяти Куп'янськ тривають вже майже 2 роки без успіху.

Що передувало заявам про Донеччину?