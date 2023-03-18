Только двое животных успели убежать: оккупанты съели целую ферму страусов на Киевщине
Источник:"Вечерний Киев"
Российские захватчики поражают своей бесчеловечностью и дикостью. Так, в Здвижовке Киевской области во время временной оккупации оккупанты съели почти всех страусов с местной фермы.
Об этом рассказал местный житель Юрий Погребняк. После освобождения села оказалось, что уцелело всего несколько птиц.
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Кроме того, оккупанты обещали владельцам собак, что будут убивать их животных, если те будут лаять.
Один русский молодой связник как-то принес нам кусок жареной страусятины, чтобы мы могли попробовать. Оказывается, они почти всех страусов на ферме зарезали и съели. Только двум птицам удалось скрыться. Одного страуса я видел, когда он ходил по человеческим огородам, искал, что поесть и крестьяне его подкармливали,
– рассказал Погребняк.
Кроме того, украинец рассказал, что оккупанты угрожали владельцам собак убивать животных, если те будут лаять.
"А еще по селу бегали множество собак, потому что многие отпустили животных из цепей, чтобы те спаслись. Ведь оккупанты сказали, что постреляют всех псов, которые будут лаять. Впрочем, некоторым собакам не повезло. Бурить их съели", - уточнил Погребняк.
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