Лише двоє тварин встигли втекти: окупанти з'їли цілу ферму страусів на Київщині

Російські загарбники вражають своєю нелюдяністю та дикунством. Так, у Здвижівці, що на Київщині, під час тимчасової окупації окупанти з'їли майже усіх страусів з місцевої ферми.

Про це розповів місцевий мешканець Юрій Погребняк. Після звільнення села виявилось, що вціліло всього кілька птахів.

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Крім того, окупанти обіцяли власникам собак, що вбиватимуть їхніх тварин, якщо ті будуть гавкати.

Один російський молодий зв'язківець якось приніс нам шматок смаженої страусятини, щоб ми могли спробувати. Виявляється вони майже всіх страусів на фермі зарізали та з'їли. Лише двом птахам удалося втекти. Одного страуса я бачив, коли він ходив людськими городами, шукав, що поїсти й селяни його підгодовували,

– розповів Погребняк.

Крім того, українець розповів, що окупанти погрожували власникам собак вбивати тварин, якщо ті гавкатимуть.

"А ще селом бігали безліч собак, бо багато людей відпустили тварин з ланцюгів, щоб ті врятувалися. Адже окупанти сказали, що постріляють усіх псів, що гавкатимуть. Утім, деяким собакам не пощастило. Буряти їх з'їли", – уточнив Погребняк.

У травні 2022 року в селі Здвижівка Київської області по місцевих полях та вулицях помітили двох страусів, які пережили окупацію населеного пункту. Одного з них місцеві мешканці назвали Гук.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру військовим країни-терориста Росії у скоєні воєнних злочинів в Ірпені. Окупанти упродовж 5 – 6 березня 2022 року розстріляли 10 цивільних автомобілів, внаслідок чого 9 осіб загинули, ще 12 – отримали поранення.

Окупанти вже відзначалися нелюдським ставленням до тварин