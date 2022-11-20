Российские паблики опубликовали видео с оккупантами, укравшими енота, пишет 24 канал. Один из военнослужащих России рассказал о жизни енота в плену.

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Украденный енот громит жилье оккупантов

Животные, наверное, не очень-то нравится находиться в компании российских террористов. Поэтому енот устраивает им диверсии и громит их жилища.

Конечно, любит и пакостить, как же без этого. Вот он, маленький диверсант. Ночные диверсии у него происходят очень часто. Ночью он громит прямо у нас бунгало. Просыпаюсь под утро – у нас все бунгало разгромлено. Мусорные пакеты, что-то разорванное. Перевернуто вверх дном,

– рассказал оккупант.

Оккупанты на видео врут, что якобы не воровали енота. Захватчики пытаются сыграть на чувствах, заявляя, что енот был брошен.

Впрочем, это циничная ложь, ведь россияне бросают на поле боя своих товарищей. Так почему вдруг им захотелось спасать животное? Кроме того, видео с камер наблюдения свидетельствуют, что оккупанты как раз украли енота, а не спасли.

Российские военные угрожают, что не вернут енота и назвали его якобы неким символом так называемой "спецоперации".

Россияне обокрали херсонский зоопарк

Российские военные 11 ноября официально скрылись с правобережья Херсонской области из-за мощного давления ВСУ. Традиционно отступление войск России сопровождалось воровством.

13 ноября стало известно, что россияне увезли из Херсонского зоопарка большинство животных. Звери оказались во временно оккупированном Крыму. Среди ответственных за кражу животных – директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

Зубков – бывший регионал, после оккупации Крыма Россией пошедший на сотрудничество с россиянами и вступивший в ряды партии "Единая Россия". Он уже бессмысленно оправдывается за воровство животных.

В сети даже появилось видео, как россияне похищают енота. После этого в Украине заявили, что готовы отдать в обмен за енота пленных российских военных.

Также украинцы предлагают отдать за енота памятник Екатерине II из Одессы. Соответствующую петицию создали на сайте Офиса Президента.

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