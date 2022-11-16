Да, предлагают обменять памятник Екатерине в Одессе на енота. Создали соответствующую петицию на сайте Офиса Президента.

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Петиция собрала уже 340 подписей. Для ее рассмотра нужно 25 тысяч. Украинцев просят приобщаться, чтобы наконец от памятника Екатерине была какая-то польза. Однако это не единственная петиция по возвращению Енота. В другой также требуют вернуть животное – обменом или по любой другой договоренности.

Кстати, есть еще один вариант для обмена. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук предложил россиянам обменять животное на 10 "чмобиков".

Оккупанты украли енота: что известно

Российские оккупанты перед бегством забрали во временно оккупированный Крым большую часть коллекции зоопарка Херсона.

Так, 5 ноября директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков заявил, что животных решили "эвакуировать" из Херсона в Крым. Поручил их угнать коллаборант Сальдо.

Зубков обнародовал видео, как ворует енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали, но это его не остановило.

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