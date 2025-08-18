Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения. На днях на Покровском направлении оккупант расстрелял гражданского.

Начато расследование этого военного преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о расстреле гражданского?

Видео с расстрелом опубликовали в одном из телеграмм-каналов. Инцидент произошел вблизи Родинского Покровского района.

На кадрах видно российского военнослужащего с белой повязкой на руке.

Сначала он открыл прицельный огонь по гражданскому лицу, а потом подошел к ней, осмотрел и убежал.

Сейчас осуществляется досудебное расследование.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ,

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Другие военные преступления россиян