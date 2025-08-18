Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення. Днями на Покровському напрямку окупант розстріляв цивільного.

Розпочато розслідування цього воєнного злочину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про розстріл цивільного?

Відео із розстрілом опублікували в одному із телеграм-каналів. Інцидент стався поблизу Родинського Покровського району.

На кадрах видно російського військовослужбовця з білою пов'язкою на руці.

Спочатку він відкрив прицільний вогонь по цивільній особі, а потім підійшов до неї, оглянув і втік.

Наразі здійснюється досудове розслідування.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ,

– йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

