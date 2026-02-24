Оккупанты атаковали Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбила ПВО

Оккупанты снова нанесли удар по городам Украины. В ночь на 24 февраля они применили баллистику и дроны различных типов.

Силы ПВО смогли уничтожить большую часть вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Сколько сбила ПВО?

В ночь на 24 февраля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 133 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

Орел,

Курск,

Брянск,

Приморско-Ахтарск,

Миллерово.

Около 90 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 111 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Результаты работы ПВО / Инфографика ПС ВСУ

К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.

Защитники украинского неба отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытии, если у вас объявлен сигнал "Воздушная тревога".

Что известно о регионах, пострадавших в результате атаки?