Окупанти атакували Україну балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО

Окупанти знову завдали удару по містах України. У ніч на 24 лютого вони застосували балістику та дрони різних типів.

Сили ППО змогли знищити більшу частину ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Скільки збила ППО?

У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 133 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Орел,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Міллерово.

Близько 90 із усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30,оборонці неба знищили 111 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.



Результати роботи ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

На жаль, зафіксовано влучання ракети та 19 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.

Захисники українського неба наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Подбайте про свою безпеку та перебувайте в укритті, якщо у вас оголошено сигнал "Повітряна тривога".

Що відомо про регіони, які постраждали внаслідок атаки?