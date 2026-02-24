Укр Рус
24 Канал Новини України Окупанти атакували Україну балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО
24 лютого, 08:38
3
Оновлено - 08:57, 24 лютого

Окупанти атакували Україну балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО

Юлія Харченко
Основні тези
  • У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 133 ударними БпЛА, з яких близько 90 були "Шахеди".
  • Сили ППО знищили 111 ворожих безпілотників, однак зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 16 локаціях.

Окупанти знову завдали удару по містах України. У ніч на 24 лютого вони застосували балістику та дрони різних типів.

Сили ППО змогли знищити більшу частину ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Дивіться також Цю ракету боятиметься не тільки Росія, – інтерв'ю авіаексперта про українську зброю та ППО 

Скільки збила ППО?

У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 133 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: 

  • Орел,
  • Курськ,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Міллерово.

Близько 90 із усіх дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, 
– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:30,оборонці неба знищили 111 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 


Результати роботи ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

На жаль, зафіксовано влучання ракети та 19 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.

Захисники українського неба наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Подбайте про свою безпеку та перебувайте в укритті, якщо у вас оголошено сигнал "Повітряна тривога".

Що відомо про регіони, які постраждали внаслідок атаки?

  • Російські окупанти пізно ввечері 23 лютого вкотре тероризували Запоріжжя. Ворог атакував регіон БпЛА. Відомо, що кілька людей, зокрема дитина, зазнали поранення.

  • Росіяни завдали кількох ударів по місту, зокрема по інфраструктурі. Повідомляють про понад 6 ударів, один із них по цивільній забудові. Сталося займання, є пошкодження.

  • Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти також ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. На території сільгосппідприємства є руйнування, виникла пожежа. Пораненння зазнав 87-річний чоловік. Йому надали усю необхідну медичну допомогу.