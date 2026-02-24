Окупанти атакували Україну балістикою та дронами: скільки цілей збила ППО
- У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму та 133 ударними БпЛА, з яких близько 90 були "Шахеди".
- Сили ППО знищили 111 ворожих безпілотників, однак зафіксовано влучання ракети та 19 дронів на 16 локаціях.
Окупанти знову завдали удару по містах України. У ніч на 24 лютого вони застосували балістику та дрони різних типів.
Сили ППО змогли знищити більшу частину ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Дивіться також Цю ракету боятиметься не тільки Росія, – інтерв'ю авіаексперта про українську зброю та ППО
Скільки збила ППО?
У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 133 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Міллерово.
Близько 90 із усіх дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:30,оборонці неба знищили 111 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Результати роботи ППО / Інфографіка ПС ЗСУ
На жаль, зафіксовано влучання ракети та 19 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.
Захисники українського неба наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Подбайте про свою безпеку та перебувайте в укритті, якщо у вас оголошено сигнал "Повітряна тривога".
Що відомо про регіони, які постраждали внаслідок атаки?
Російські окупанти пізно ввечері 23 лютого вкотре тероризували Запоріжжя. Ворог атакував регіон БпЛА. Відомо, що кілька людей, зокрема дитина, зазнали поранення.
Росіяни завдали кількох ударів по місту, зокрема по інфраструктурі. Повідомляють про понад 6 ударів, один із них по цивільній забудові. Сталося займання, є пошкодження.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що окупанти також ударили керованими авіабомбами по Комишувасі. На території сільгосппідприємства є руйнування, виникла пожежа. Пораненння зазнав 87-річний чоловік. Йому надали усю необхідну медичну допомогу.