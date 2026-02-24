Сили ППО змогли знищити більшу частину ворожих дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Скільки збила ППО?
У ніч на 24 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, а також 133 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Орел,
- Курськ,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Міллерово.
Близько 90 із усіх дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:30,оборонці неба знищили 111 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Результати роботи ППО / Інфографіка ПС ЗСУ
На жаль, зафіксовано влучання ракети та 19 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації.
Захисники українського неба наголошують, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Подбайте про свою безпеку та перебувайте в укритті, якщо у вас оголошено сигнал "Повітряна тривога".
Що відомо про регіони, які постраждали внаслідок атаки?
Російські окупанти пізно ввечері 23 лютого вкотре тероризували Запоріжжя. Ворог атакував регіон БпЛА. Відомо, що кілька людей, зокрема дитина, зазнали поранення.
Росіяни завдали кількох ударів по місту, зокрема по інфраструктурі. Повідомляють про понад 6 ударів, один із них по цивільній забудові. Сталося займання, є пошкодження.