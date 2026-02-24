Силы ПВО смогли уничтожить большую часть вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Сколько сбила ПВО?
В ночь на 24 февраля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 133 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:
- Орел,
- Курск,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- Миллерово.
Около 90 из всех дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 111 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Результаты работы ПВО / Инфографика ПС ВСУ
К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.
Защитники украинского неба отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытии, если у вас объявлен сигнал "Воздушная тревога".
Что известно о регионах, пострадавших в результате атаки?
Российские оккупанты поздно вечером 23 февраля в очередной раз терроризировали Запорожье. Враг атаковал регион БПЛА. Известно, что несколько человек, в том числе ребенок, получили ранения.
Россияне нанесли несколько ударов по городу, в том числе по инфраструктуре. Сообщают о более чем 6 ударах, один из них по гражданской застройке. Произошло возгорание, есть повреждение.