Силы ПВО смогли уничтожить большую часть вражеских дронов. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Смотрите также Эту ракету будет бояться не только Россия, – интервью авиаэксперта об украинском оружии и ПВО

Сколько сбила ПВО?

В ночь на 24 февраля враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также 133 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

  • Орел,
  • Курск,
  • Брянск,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Миллерово.

Около 90 из всех дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 111 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Результаты работы ПВО / Инфографика ПС ВСУ
Результаты работы ПВО / Инфографика ПС ВСУ

К сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 19 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.

Защитники украинского неба отмечают, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытии, если у вас объявлен сигнал "Воздушная тревога".

Что известно о регионах, пострадавших в результате атаки?

  • Российские оккупанты поздно вечером 23 февраля в очередной раз терроризировали Запорожье. Враг атаковал регион БПЛА. Известно, что несколько человек, в том числе ребенок, получили ранения.

  • Россияне нанесли несколько ударов по городу, в том числе по инфраструктуре. Сообщают о более чем 6 ударах, один из них по гражданской застройке. Произошло возгорание, есть повреждение.