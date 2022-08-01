Оккупанты обстреляли автобус с людьми, которые спасались из Херсона: есть 2 погибших

россияне продолжают совершать против Украины военные преступления. Они расстреляли автобус с гражданскими, которые ехали из временно оккупированного поселка Староселье.

Об этом 1 августа сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он отметил, что из села Староселье Бериславского района была попытка эвакуировать на микроавтобусе красного цвета семь человек.

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"Вблизи поселка Долговое из противотанковой управляемой ракеты оккупанты в упор расстреляли этот автобус", – сообщил Вилкул.

Два человека находятся в тяжелом состоянии

По словам Вилкула, двое гражданских из автобуса погибли. Пятерым людям удалось попасть в Кривой Рог. Это трое мужчин и 2 женщины. Вилкул подчеркнул, что среди них не было военных.

Двое из них в тяжелом состоянии с ожоговым шоком. Все уже в больнице в Кривом Роге, им оказывают медицинскую помощь,

– сказал глава военной администрации.

Ситуация в Криворожском районе

Вилкул рассказал, что днем ​​1 августа россияне атаковали Криворожский район. В частности, обстреляли Зеленодольскую и Грушевскую общины.

Россияне в Грушевской общине разбили железнодорожный путь. Они выпустили 2 ракеты "Точка-У". Кроме того, повредили электротрансформатор и электросеть.

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Что касается Зеленодольска, то нанесли удар с реактивных систем залпового огня. Оккупанты били по домам и одному из объектов энергетической инфраструктуры.

"Под огонь попали приграничные территории села Сергеевка Апостоловской общины. Там перебиты линии электроснабжения, населенный пункт остался без света. Также россияне обстреляли приграничные территории Широковской общины. Без потерь", – добавил Вилкул.

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