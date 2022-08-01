Окупанти обстріляли автобус з людьми, які рятувались з Херсонщини: є 2 загиблих

росіяни продовжують скоювати проти України воєнні злочини. Вони розстріляли автобус з цивільними, які їхали з тимчасово окупованого селища Старосілля.

Про це 1 серпня повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що із села Старосілля Бериславського району була спроба евакуювати на мікроавтобусі червоного кольору сімох людей.

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"Поблизу селища Довгове з протитанкової керованої ракети окупанти впритул розстріляли цей автобус", – повідомив Вілкул.

Дві людини перебувають у важкому стані

За словами Вілкула, двоє цивільних з автобуса загинули. П'ятьом людям таки вдалось потрапити у Кривий Ріг. Це троє чоловіків та 2 жінки. Вілкул наголосив, що серед них не було військових.

Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком. Все вже у лікарні у Кривому Розі, їм надають медичну допомогу,

– сказав очільник військової адміністрації.