Россия беспощадно обстреляла Херсон: у Зеленского показали последствия, есть жертвы

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Херсон. Захватчики в очередной раз нанесли удар сегодня, 28 февраля.

В результате обстрела, к сожалению, есть жертва и пострадавшая. Все остальные подробности сейчас выясняют.

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Что известно о последних прилетах в Херсоне

Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне снова обстреляли Херсон. В результате этого произошло разрушение частного жилого дома.

Есть потерпевшая. Также известно о погибшем человеке,

– отметил глава ОП.



Последствия прилетов в Херсоне / фото Андрея Ермака



Оккупанты обстреляли Херсон / фото Андрея Ермака

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