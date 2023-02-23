Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко, а затем подтвердили в областной военной администрации. 24 Канал собрал все, что известно о прорыве на ТЭС.
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В Херсоне прорыв на ТЭЦ – жители города могут остаться без отопления,
– написал журналист и прикрепил видео с места событий.
Журналист также предостерег, что в режиме светомаскировки опасно ставить палатки для обогрева населения, поскольку оккупанты могут воспринять суету как подготовку для контрнаступления сил обороны и открыть огонь по спасателям. Итак, тот призвал ОВА не начинать обустраивать пункты обогрева ночью.
Что говорят в ОВА
Руководитель ОВА Александр Прокудин в телеграмм тоже написал о факте прорыва на ТЭЦ, не уточнив других деталей.
Какая ситуация в Херсонской области
- Россияне продолжают терроризировать мирное население Херсона. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра.
- Ранее в ОК "Юг" отметили, что российская армия пытается продвинуться в устье Днепра, чтобы наблюдать действия украинских сил обороны.
- 21 февраля русская армия обстреляла Херсон. Число пострадавших возросло до 21 человека. Еще 5 человек погибли.