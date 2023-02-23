Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко, а затем подтвердили в областной военной администрации. 24 Канал собрал все, что известно о прорыве на ТЭС.

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В Херсоне прорыв на ТЭЦ – жители города могут остаться без отопления,

– написал журналист и прикрепил видео с места событий.

Журналист также предостерег, что в режиме светомаскировки опасно ставить палатки для обогрева населения, поскольку оккупанты могут воспринять суету как подготовку для контрнаступления сил обороны и открыть огонь по спасателям. Итак, тот призвал ОВА не начинать обустраивать пункты обогрева ночью.

Что говорят в ОВА

Руководитель ОВА Александр Прокудин в телеграмм тоже написал о факте прорыва на ТЭЦ, не уточнив других деталей.

Какая ситуация в Херсонской области