Глава государства в обращении за 23 февраля отметил, что в расширенном формате провел заседание Ставки. Он добавил, что заслушал доклады от Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева по ситуации на основных направлениях.

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Восток – очень тяжело, – Зеленский

Восток – очень тяжело. Мучительно. Но делаем все, чтобы выстоять. Юг – на части направлений ситуация довольно опасна, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту,

– подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что ситуация контролируется в Одессе и Черноморском пространстве. Что касается Севера, то там наши военные видят каждое намерение русских захватчиков. И там, где нужно, усиливаются.

В ходе Ставки глава ГУР МО озвучил актуальные намерения врага. Президент подчеркнул, что у нашего государства уже есть решение о противодействии намерениям оккупантов.

Отдельным вопросом во время Ставки было производство и снабжение боеприпасов и оружия. Он подчеркнул, что публично не может озвучивать результаты. В то же время, может сказать, что работа содержательна. И что он рад услышать на Ставке, что "даже в таких условиях у нас есть соответствующий потенциал".

Также в обращении Зеленский прошёл по ситуации в Херсоне. Он отметил, что оккупанты повредили магистральный трубопровод. С его помощью отопление получали около 600 домов в городе или более 40 тысяч человек.

Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла. И мы восстановим! Что бы эти русские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим,

– подчеркнул он.

Обсудил сотрудничество с партнерами

Поблагодарил за испанскую помощь и поддержку, общаясь с премьер-министром Педром Санчесом, прибывшим 23 февраля в Украину. По словам Зеленского, это очень ценностное сотрудничество.

Именно здесь, на нашей земле, мы защищаем именно те ценности, на которых держится жизнь не только нашего народа, но и абсолютного большинства народов Европы.

– добавил он.

Зеленский заметил, что Испания стала частью "танковой коалиции". Она помогла нашему государству оградить небо от российских ракет.

Кроме того, 23 февраля Зеленский встретился с делегацией парламентской сети "Объединенные для Украины". По словам президента, это представители 13 парламентов европейских стран, а также Европарламента. В ходе встречи обсуждали оружие для ВСУ, санкции против России, реализация "формулы мира".

Также президент Украины общался со своим египетским коллегой. Они обсуждали защиту международного права, а также работу по восстановлению продовольственной безопасности.

Значительную часть этого дня посвятил подготовке к завтрашним дипломатическим мероприятиям. Должны сделать все, чтобы они стали результативными для Украины. Действительно весомыми. И не только с точки зрения символизма, потому что будет 24 февраля. Но и с точки зрения реальной пользы для нашей защиты,

– подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине сейчас. А также поблагодарил тех, кто защищает наше государство от врага на фронте. Слава Украине!