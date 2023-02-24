Глава держави у зверненні за 23 лютого зауважив, що у розширеному форматі провів засідання Ставки. Він додав, що заслухав доповіді від Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва щодо ситуації на основних напрямках.

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Схід – дуже важко, – Зеленський

Схід – дуже важко. Болісно. Але робимо все, щоб вистояти. Південь – на частині напрямків ситуація доволі небезпечна, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту,

– підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що ситуація контрольована в Одесі та Чорноморському просторі. Що стосується Півночі, то там наші військові бачать кожен намір російських загарбників. І там, де треба, посилюються.

Під час Ставки глава ГУР МО озвучив актуальні наміри ворога. Президент підкреслив, що у нашої держави вже є рішення щодо протидії намірам окупантів.

Окремим питанням під час Ставки було виробництво та постачання боєприпасів і зброї. Він підкреслив, що публічно не може озвучувати результатів. Водночас може сказати, що робота змістовна. І що він радий почути на Ставці, що "навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал".

Також у зверненні Зеленський пройшовся по ситуації в Херсоні. Він зауважив, що окупанти пошкодили магістральний трубопровід. З його допомогою опалення отримували близько 600 будинків у місті або понад 40 тисяч мешканців.

Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо,

– підкреслив він.

Обговорив співпрацю з партнерами

Подякував за іспанську допомогу та підтримку, спілкуючись з прем’єр-міністром Педром Санчесом, котрий прибув 23 лютого до України. За словами Зеленського, це дуже ціннісна співпраця.

Саме тут, на нашій землі, ми захищаємо саме ті цінності, на яких тримається життя не лише нашого народу, а й абсолютної більшості народів Європи,

– додав він.

Зеленський зауважив, що Іспанія стала частиною "танкової коаліції". Вона допомогла нашій державі захистити небо від російських ракет.

Крім того, 23 лютого Зеленський зустрівся з делегацією парламентської мережі "Об'єднані для України". За словами президента, це представники 13 парламентів європейських країн, а також Європарламенту. Під час зустрічі обговорювали зброю для ЗСУ, санкції проти Росії, реалізація "формули миру".

Також президент України спілкувався зі своїм єгипетським колегою. Вони обговорювали захист міжнародного права, а також роботу з відновлення продовольчої безпеки.

Значну частину цього дня присвятив підготовці до завтрашніх дипломатичних заходів. Маємо зробити все, щоб вони стали результативними для України. Дійсно вагомими. І не лише з точки зору символізму, бо буде 24 лютого. А й з точки зору реальної користі для нашого захисту,

– підкреслив президент.

Він подякував усім, хто допомагає Україні зараз. А також висловив подяку тим, хто боронить нашу державу від ворога на фронті. Слава Україні!