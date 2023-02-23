Про це повідомив місцевий журналіст Констянтин Риженко, а згодом підтвердили в обласній військовій адміністрації. 24 Канал зібрав усе, що відомо про прорив на ТЕС наразі.
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У Херсоні прорив на ТЕЦ – мешканці міста можуть залишитись без опалення,
– написав журналіст та прикріпив відео з місця подій.
Журналіст також застеріг, що в режимі світломаскування, небезпечно ставити намети для обігріву населення, оскільки окупанти можуть сприйняти метушню, як підготовку для контрнаступу сил оборони і відкрити вогонь по рятівниках. Тож, той закликав ОВА не починати облаштовувати пункти обігріву серед ночі.
Що кажуть в ОВА
Керівник ОВА Олександр Прокудін у телеграм теж написав про факт прориву на ТЕЦ, не уточнивши інших деталей.
Яка ситуація на Херсонщині
- Росіяни продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини. Окрім того, окупанти намагаються закріпитися на островах у плавнях Дніпра.
- Раніше в ОК "Південь" зазначили, що російська армія намагається просунутися у гирлі Дніпра, щоби спостерігати за діями українських сил оборони.
- 21 лютого російська армія обстріляла Херсон. Кількість постраждалих зросла до 21 людини. Ще 5 людей загинули.