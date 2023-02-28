В результате обстрела, к сожалению, есть жертва и пострадавшая. Все остальные подробности сейчас выясняют.
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Что известно о последних прилетах в Херсоне
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне снова обстреляли Херсон. В результате этого произошло разрушение частного жилого дома.
Есть потерпевшая. Также известно о погибшем человеке,
– отметил глава ОП.
Последствия прилетов в Херсоне / фото Андрея Ермака
Оккупанты обстреляли Херсон / фото Андрея Ермака
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- 24 февраля оккупанты обстреляли Херсон. В результате атаки загорелся детский сад.
- Когда тушили пожар, враг снова обстрелял спасателей. К счастью, никто не пострадал.
- В Херсоне вечером 23 февраля произошел прорыв на теплоэлектростанции. Опасность в том, что жители могут остаться без тепла.
- Россияне цинично обстреляли Херсон и 21 февраля. В частности, под огонь попала остановка общественного транспорта, на которой находились люди. Число раненых возросло до 21.
- Кроме этого, 3 февраля оккупанты обстреляли "Эпицентр" в Херсоне. Враг попал в отдел с пиротехническими изделиями. Выгорело около половины здания торгового центра.
- Кстати, российская армия пытается продвинуться в устье Днепра, чтобы наблюдать действия украинских сил обороны.
- К тому же, захватчики продолжают терроризировать мирное население Херсонщины. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться на островах в плавнях Днепра.
- В Генштабе ВСУ сообщали, что на временно захваченной территории Херсонской области враг ограничивает передвижение гражданского населения.
- В частности, въезд в населенный пункт Проминь разрешено только гражданам с местной регистрацией и при наличии специального пропуска.