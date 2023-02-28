Внаслідок обстрілу, на жаль, є жертва та постраждала. Усі інші подробиці наразі з’ясовують.

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Що відомо про останні прильоти у Херсоні

Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок цього сталося руйнування приватного житлового будинку.

Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину,

– зазначив глава ОП.



Наслідки прильотів у Херсоні / фото Андрія Єрмака



Окупанти обстріляли Херсон / фото Андрія Єрмака

Що відбувається на Херсонщині: останні новини