Росія нещадно обстріляла Херсон: у Зеленського показали наслідки, є жертви
28 лютого 2023, 11:39Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Херсон. Загарбники вкотре завдали удару сьогодні, 28 лютого.
Внаслідок обстрілу, на жаль, є жертва та постраждала. Усі інші подробиці наразі з’ясовують.
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Що відомо про останні прильоти у Херсоні
Як розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак, росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок цього сталося руйнування приватного житлового будинку.
Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину,
– зазначив глава ОП.
Наслідки прильотів у Херсоні / фото Андрія Єрмака
Окупанти обстріляли Херсон / фото Андрія Єрмака
Що відбувається на Херсонщині: останні новини
- 24 лютого окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок атаки загорівся дитячий садок.
- Коли гасили пожежу, ворог повторно обстріляв рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав.
- У Херсоні ввечері 23 лютого стався прорив на теплоелектростанції. Небезпека у тому, що жителі міста можуть залишитись без тепла.
- Росіяни цинічно обстріляли Херсон і 21 лютого. Зокрема, під вогонь потрапила зупинка громадського транспорту, на якій перебували люди. Кількість поранених зросла до 21.
- Окрім цього, 3 лютого окупанти обстріляли "Епіцентр" у Херсоні. Ворог влучив у відділ з піротехнічними виробами. Вигоріло близько половини будівлі торговельного центру.
- До речі, російська армія намагається просунутися у гирлі Дніпра, щоби спостерігати за діями українських сил оборони.
- До того ж загарбники продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини. Окрім того, окупанти намагаються закріпитися на островах у плавнях Дніпра.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що на тимчасово захопленій території Херсонської області ворог обмежує пересування цивільного населення.
- Зокрема, в’їзд у населений пункт Промінь дозволено тільки громадянам з місцевою реєстрацією та за наявністю спеціальної перепустки.