Во временно оккупированной Горловке прилетело по месту базирования россиян. Так называемая российская ПВО решила защищаться, но смогла только ударить по центру города и атаковала собственных гражданских.

В Донецкой области такие удары происходят часто. Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, вскоре после этого россияне атаковали Славянск авиабомбами.

Россияне обстреливают своих гражданских

"Получилось как всегда "очень по-русски". Они сбивали то, что летело к ним, но все равно не сбили. А при этом российские средства ПВО ударили по гражданскому дому в центре Горловки", – рассказал Петр Андрющенко.

Никто из людей не погиб. Там только выбило окна. Но по месту, где собирались оккупанты, прилетело хорошо. Они даже показали фото, но быстро их удалили. Хотя даже из этого понятны приблизительные последствия удара.

Били по технике, а не по живой силе. Удар был сильный, потому что пробило гаражи, где россияне прятали технику. А местным можно только сказать, что их ПВО бьет именно по ним в отличие от наших Сил обороны, которые никогда не атакуют гражданских,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

Российская армия в очередной раз продемонстрировала, что ей безразлично, что обстреливать. Мирные люди являются для них одной из целей. Оккупантам даже неважно, или это украинские гражданские, или российские.

Врагу все сложнее подавать свои потери как гражданские. Возможно, именно поэтому они сами себя обстреливают. Эту тактику использовали еще с 2014 года, когда из одного района Донецка обстреливали другой.

Что происходит на оккупированной Донетчине?