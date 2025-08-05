Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. Ранее была информация, что Россия якобы собирается разместить там площадку для запуска "Шахедов". И есть много вопросов, удастся ли им вообще такое сделать.

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Что происходит в Донецком аэропорту?

Как отметил Пехньо, на самом деле ситуация кажется довольно странной. Развивать аэродромную инфраструктуру на участке, которая является достижимой для украинских дронов или авиации – странная задача.

Это примерно 40 километров от линии боевого соприкосновения. Туда точно могут дроны долететь. Это представляется довольно таки рискованным для оккупантов,

– сказал Пехньо.

Есть ряд предположений, почему россияне начали восстанавливать Донецкий аэропорт. Прежде всего оккупанты могут демонстрировать, что не собираются останавливаться в случае захвата всей Донецкой области. Они попытаются двигаться и дальше.

Кроме того, враг начал все чаще использовать "Шахеды" с камерами, которые летают по прифронтовой зоне. Возможно, там будут развивать инфраструктуру именно под такие беспилотники. Они понимают, что украинская ПВО будет иметь мало времени, чтобы их сбивать.

Не стоит забывать и о коррупции. В России часто идут процессы, когда на строительных работах отмываются деньги. Это может быть "плюшка", которую получают донецкие. Они могут спокойно пилить себе бюджеты,

– отметил Пехньо.

Добавим, на спутниковых снимках видно, что оккупанты начали восстанавливать Донецкий аэропорт. Там продолжается работа на взлетно-посадочных полосах и прилегающих территориях.