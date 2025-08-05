Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. Раніше була інформація, що Росія нібито збирається розмістити там майданчик для запуску "Шахедів". І є багато питань, чи вдасться їм взагалі таке зробити.

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Що відбувається в Донецькому аеропорту?

Як наголосив Пехньо, насправді ситуація видається досить дивною. Розбудовувати аеродромну інфраструктуру на ділянці, яка є досяжною для українських дронів чи авіації – дивне завдання.

Це приблизно 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Туди точно можуть дрони долетіти. Це видається досить таки ризикованим для окупантів,

– сказав Пехньо.

Є низка припущень, чому росіяни почали відновлювати Донецький аеропорт. Насамперед окупанти можуть демонструвати, що не збираються зупинятися в разі захоплення усієї Донецької області. Вони спробують рухатися і далі.

Окрім того, ворог почав все частіше використовувати "Шахеди" з камерами, які літають по прифронтовій зоні. Можливо, там розбудовуватимуть інфраструктуру саме під такі безпілотники. Вони розуміють, що українська ППО матиме мало часу, аби їх збивати.

Не варто забувати і про корупцію. В Росії часто йдуть процеси, коли на будівельних роботах відмиваються гроші. Це може бути "плюшка", яку отримують донецькі. Вони можуть спокійно пиляти собі бюджети,

– зазначив Пехньо.

Додамо, на супутникових знимках видно, що окупанти почали відновлювати Донецький аеропорт. Там триває робота на злітно-посадкових смугах та прилеглих територіях.