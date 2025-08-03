Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Military Journal. На початку липня на території зруйнованого Донецького аеропорту помітили ознаки відновлювальних робіт.

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Що відбувається в Донецькому аеропорту?

Зазначається, що фортифікаційні споруди, які раніше блокували злітно-посадкову смугу, вже засипані. Це може свідчити про підготовку до її повторного використання. Також помітні будівельні роботи на колишніх автостоянках, де, за припущеннями аналітиків, створюють паливно-технічну базу. Частково роботи ведуться і на території гіпермаркету "METRO Cash and Carry" №24.

Наразі невідомо, чи йдеться лише про ремонт інфраструктури, чи про будівництво нового військового об’єкта.

Крім того, є попередня інформація про окремі запуски російських ударних дронів з території аеропорту в Донецьку, що посилює підозри про його військове призначення.