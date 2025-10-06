У тимчасово окупованій Горлівці прилетіло по місцю базування росіян. Так звана російська ППО вирішила захищатися, але змогла лише вдарити по центру міста й атакувала власних цивільних.

На Донеччині такі удари стаються часто. Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, невдовзі після цього росіяни атакували Слов'янськ авіабомбами.

Росіяни обстрілюють своїх цивільних

"Вийшло як завжди "дуже по-російськи". Вони збивали те, що летіло до них, але все одно не збили. А при цьому російські засоби ППО вдарили по цивільному будинку в центрі Горлівки", – розповів Петро Андрющенко.

Ніхто з людей не загинув. Там лише вибило вікна. Але по місцю, де збиралися окупанти, прилетіло добряче. Вони навіть показали фото, але швидко їх видалили. Хоча навіть з цього зрозумілі приблизні наслідки удару.

Били по техніці, а не по живій силі. Удар був сильний, бо пробило гаражі, де росіяни ховали техніку. А місцевим можна лише сказати, що їхня ППО б'є саме по них на відміну від наших Сил оборони, які ніколи не атакують цивільних,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Російська армія вкотре продемонструвала, що їй байдуже, що обстрілювати. Мирні люди є для них однією з цілей. Окупантам навіть неважливо, чи це українські цивільні, чи російські.

Ворогу дедалі складніше подавати свої втрати як цивільні. Можливо, саме тому вони самі себе обстрілюють. Цю тактику використовували ще з 2014 року, коли з одного району Донецька обстрілювали інший.

Що відбувається на окупованій Донеччині?