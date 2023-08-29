Большинство погибли, а кто выжил – получили инвалидность: история роты мобилизованных из Донецка

Тактика использования жителей оккупированных территорий в войне против Украины активно внедрялась россиянами с 2014 года, когда захватчики опирались на свой достаточно ограниченный контингент спецназовцев, а также на подкупленных или идейно настроенных местных жителей. Впрочем, до полномасштабного вторжения тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях против ВСУ, в процентном плане было немного.

С 2014 по 2022 год кремлевские преступники обходились без принудительных массовых мобилизаций жителей Донбасса, однако пытались по максимуму запачкать руки всем местным жителям: чтобы не столько поддерживали возвращение территорий под контроль Украины, сколько боялись ответственности за свои преступления. Шахтеров и других "военнообязанных" регулярно возили на так называемые полевые сборы, где ничему не учили, однако составляли списки всех участников для передачи их Киеву. Мол, пути назад нет.

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Кроме того, оккупанты достаточно активно финансово мотивировали мужское население вступать в оккупационные ряды. Именно так за первые 8 лет войны Кремль привлек на непосредственную службу с оружием более 40 тысяч жителей Донбасса и Луганской области. Так называемых "ветеранов", коллаборантов и отправленных в запас рашисты хотели сделать костяком группировок "ДНР" и "ЛНР" в начале полномасштабного вторжения. Однако желание Москвы уничтожить как можно больше украинцев (жителей Донбасса россияне таковыми и считают) привело к тому, что кроме типичных предателей в бой погнали и десятки тысяч совершенно неподготовленных и немотивированных гражданских: студентов, деятелей культуры, коммунальщиков, мелких "чиновников" и даже подростков, которые встречались военным на улицах и не имели при себе документов.

Большинство из этих мобилизованных уже давно погибли, остались без рук и ног или за деньги получили инвалидность и белый билет, но потребность в "пушечном мясе" для оккупантов стала еще более острой. Так что уже в ближайшее время на оккупированных территориях будет происходить настоящая охота за любыми мужчинами, которые хотя бы в теории могут передвигаться и держать в руках оружие. При этом будут забирать рашисты даже тех, кто верой и правдой служил им все эти годы, лишь бы не отправляться в бой. Как это будет происходить, очень легко спрогнозировать на примере некоторых мобилизованных бойцов 11 мотострелкового полка "Восток", личные данные которых и частные переписки 24 Канал получил от собственных источников в украинских спецслужбах.

Никто не верил в большую войну

Прежде всего, стоит отметить, что рашисты на протяжении 8 лет гибридной агрессии формировали на Донбассе атмосферу безысходности и ненависти к Украине. Кремлевские приспешники последовательно ухудшали экономическо-социальное положение и благодаря боевой пропаганде вполне успешно обвиняли во всем Киев.

Чтобы иметь возможность не задействовать исключительно российский оккупационный контингент в так называемых "ДНР" и "ЛНР" в условиях замороженного конфликта, захватчики всячески загоняли местных жителей на военную службу. Делали это в большинстве своем с помощью мягкого принуждения: делали так, чтобы заработать деньги на хоть какое-то существование законным путем было практически невозможно. Военные преступники закрывали шахты, уничтожали почти все предприятия на Донбассе, а в оставшихся на плаву сокращали штат. Также захватчики буквально добивали бизнес, чтобы единственным возможным источником доходов на подконтрольной им территории была именно служба в армии. При этом платили оккупанты рядовым контрактникам совсем не много: от 15 до 50 тысяч рублей (около 7,5 – 15 тысяч гривен по тогдашнему курсу). По донецким и луганским меркам это были значительные деньги, однако большинство местных жителей так или иначе пытались воздерживаться от присоединения к оккупационному контингенту.

Когда на Донбассе объявили о тотальной мобилизации, для многих это оказалось шоком. Ведь никто не верил в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение с привлечением не только своей контрактной армии. Заядлые коллаборанты, "бюджетники" и мелкие пропагандисты не рассчитывали на то, что российское командование будет принудительно загонять их в армию и отправлять на убой в первые же дни большой войны.

Массовая мобилизация была совершенно неизбирательной

Сначала рашисты вызвали в военкоматы тех, кто стоял у них на учете как резервисты. Мол, надо отметиться, актуализировать данные и, возможно, пройти какие-то очередные сборы. Однако каждого приходящего мгновенно оформляли "добровольцем" и отвозили на точки концентрации военнослужащих.

Так мобилизовали Олега Левочко (Донецк, ул. Раздольная, 21/11, кв. 11 и ул. Жарикова, 27, кв. 41), который числился "начальником отдела безопасности движения на автомобильном и городском электрическом транспорте Департамента автомобильного и железнодорожного транспорта" в составе "минтранспорта" "ДНР".



Рашисты отправили на войну целого "начальника отдела министерства" недореспублики / Скриншот из личной переписки Олега Левочко

Губарев – заядлый наркоман

По этой же схеме в армии смертников оказался и сепаратист Рустам Губин, работавший звукорежиссером в медиахолдинге Павла Губарева "Новороссия" в Донецке, подрабатывал в местной филармонии и занимался аранжировкой песен для разных музыкантов. Он как один из руководителей так называемого информационного батальона, не ожидал, что его отправят воевать несмотря на все "заслуги перед родиной".



Чат Губина с хормейстером Донецкой филармонии Анной Квекескири 20 февраля 2022 года / Скриншот из телеграма пропагандиста-боевика

Впрочем, никакие связи, казалось бы, не последних людей в "республике", не могли помочь им избежать участия в боевых действиях. Губина мгновенно отправили на службу в 1 роту 1825 батальона 11 мотострелкового полка "Восток" даже несмотря на попытки обратиться к действительно влиятельным в "ДНР" лицам. Более того, как писала с аккаунта террориста его жена, "забирают всех".



21 февраля Губин пошел в военкомат, а уже 22 его забрали на службу / Скриншот из телеграма рашиста

Обращался ли боец информационного батальона за помощью в уклонении от тотальной мобилизации к своему шефу Губареву, предположить трудно. Скорее всего нет, поскольку возлагать хоть какие-то надежды на бывшего "народного губернатора" было бы заранее бесполезно. Хотя бы потому, что этот распиаренный рашистами персонаж настолько неадекватен, что хотел взять у Губина уроки игры на гитаре с порванной струной.



Гитара есть, струны нет, можно играть (с) / Скриншот переписки Павла Губарева с Рустамом Губиным

Да и вообще Губарев прославился среди окружающих как заядлый наркоман. Например, известный пропагандист Александр Жучковский в общении с Губиным в октябре 2021 года делился перепиской с автором "Факела "Новороссии", в которой Губарев рассказывал о своих желаниях "закинуться" мухоморами.



Губарев и его восприятие мира / Скриншот переписки Александра Жучковского с Рустамом Губиным

Буквально через два месяца приспешник Стрелкова, судя по всему, нашел галлюциногенные грибы, и поделился с Жучковским рецептом успехов среди женщин. После этого он даже отрастил "бороду дровосека", хотя и признался в том, что "их всех использует гриб, внушающий всю х***ю".



Губарев философский / Скриншот переписки Александра Жучковского с Рустамом Губиным

Словом, спасти звукорежиссера и одного из командиров информационной группировки рашистов с позывным "Гуру" мог любой, кроме Губарева. Впрочем, позиция Кремля заключалась в том, чтобы на мясо отправились все.

От штурмов Мариуполя до Запорожского фронта

Так Губина, который в гражданской жизни не видел ничего, кроме гитары и оборудования для звука, назначили заместителем командира роты.

Вместе с ним на службе оказались и другие жители Донецка, которые никогда не имели отношения к военной службе. В этом же подразделении оказался и тот же Левочко, 31-летний музыкант Артур Плуум (Донецк, ул. Челюскинцев, 142, кв. 44), работники Донецкого академического украинского музыкально-драматического театра Максим Стаценко (Донецк, ул. Университетская, 32, кв. 40), Валерий Шадрин (Донецк, ул. Краснодонская, 60, кв. 26) и многие другие, совершенно до 2022 года не причастные к террористическим группировкам лица.

Забросили отряд свежемобилизованных смертников россияне сразу под Мариуполь – жителей "ДНР" и "ЛНР" отправляли в начале полномасштабной войны именно на это направление для использования в качестве "пушечного мяса".



После мобилизации с аккаунта Губина переписывалась в основном его жена / Скриншот из телеграма приспешника оккупантов

Через пару месяцев, когда эти группировки несли огромные потери, их переводили на более тихое Угледарское направление. Обеспечением подразделений мобилизованных с Донбасса рашисты особо не занимались: хочешь не замерзать – покупай себе все сам. Бронежилеты? Нет, не слышали.

Снаряжение принудительно мобилизованных россиянами на Донбассе – это когда штаны и бушлат купили родственники, а на обувь не хватило / Фото из переписки бойцов 1 роты 1825 батальона 11 мотострелкового полка

Впрочем, стоит отметить, что некоторым местным мобилизованным россияне все же смогли выдать и форму, и даже шлемы. Правда, образца Второй мировой.



Рашисты даже не пытались выдавать "одноразовым" бойцам бронежилеты и нормальные шлемы / Фото из переписки бойцов 1 роты 1825 батальона 11 мотострелкового полка "Восток"

Штатное же оружие, которое выдавали оккупанты мобилизованным пехотинцам на Донбассе, не отличалось ни новизной, ни качеством: "снайперам" выдавали винтовки Мосина образца 1891 года, а большинство служили с "калашами" РПК и ПКМами.



Снайпер из "ДНР". 2022 год / Фото из переписке бойцов 1 роты 1825 батальона 11 мотострелкового полка "Восток"

Впоследствии, когда группировки из местных мобилизованных были потрепаны и разбиты, их передислоцировали сначала на админграницу между Донецкой и Запорожской областями.



По состоянию на 15 апреля от батальона мобилизованных живых осталось чуть больше 30% / Скриншот из телеграма Рустама Губина

Заканчивался боевой путь Губина и его приспешников в треугольнике Каменка – Пологи – Гуляйполе, где уже наголову расчеловеченных принудительно мобилизованных забросили одновременно и вести наступательные действия, и прикрывать спокойно грабивших, насиловавших и убивавших в тылу рашистов. Обеспечением роты по-прежнему занимался больше Жучковский, чем Россия, и то в основном из-за того факта, что он дружил с Губиным. Большинство других приспешников Путина и рашистов с Донетчины и Луганщины не имели доступа даже к таким бонусам, как гнилая тушенка. Впрочем, нельзя говорить, что жизнь первой роты 1825 батальона оккупационных войск после их участия в боях за Мариуполь была легкой. Остатки группировки регулярно попадали под артиллерийский огонь Сил Обороны Украины, иногда их обстреливали свои (ради того, чтобы командиры могли присвоить зарплаты погибших или компенсации за их смерти).

До конца 2022 года дожило не так много коллаборантов, а те, кому повезло, или остались без рук и ног, или покупали себе справки об инвалидности, только бы оказаться в списке тех, кто не может воевать.

Максим Стаценко получил серьезную травму ноги и (не без взятки) уволился со службы, после чего сбежал в Пермь и даже устроился в местный драматический театр.



Пулеметчик Стаценко сейчас работает в пермском театре / Фото источников 24 Канала

Впрочем, его точно так или иначе призовут снова, поскольку кремлевским чиновникам рано или поздно придется объявлять очередную никак не частичную мобилизацию. И нет никаких сомнений, что "выгребают" на войну рашисты в первую очередь украинцев, выехавших с Донбасса. Что касается состояния здоровья, то такие нюансы военно-врачебные комиссии в квазиреспубликах или в России вообще не волнуют, тем более, что 30-летний коллаборант имеет все конечности. А вот его товарищу по оружию Артему Писаренко (Волноваха, ул.Степная, 26) повезло гораздо больше: он остался без правой руки, а это значит, что шансы на повторную мобилизацию у него действительно невелики. Однако следует помнить, что для галочки и выполнения плана какой-то фанат Гитлера вполне может посадить в автобус и отправить на фронт даже безногого.



Счастливый демобилизованный уроженец Волновахи Артем Писаренко / Фото источников 24 Канала

Отвоевался также и Артур Плуум, подорвавший себе здоровье и оказавшийся в резерве оккупационной армии.



Cтаценко и Плуум (с тростью) / Фото из рашистских соцсетей

Сам Губин оформил себе инвалидность в связи с обострением хронической болезни Бехтерева и вернулся на работу в донецкую филармонию. Как и все другие соучастники российских военных преступлений, выживших в кровавой мясорубке, он имеет множество психических проблем, расстался с женой и пытается хоть как-то выжить на нищенскую зарплату.

На оккупированных территориях готовятся к еще более жесткой мобилизации.

Поскольку набранные в армию в начале полномасштабного вторжения из "ДНР" и "ЛНР" уже почти закончились, а мобилизованных из России критически не хватает для удержания фронта по всей его длине, в Кремле уже полным ходом готовятся к проведению очередной волны отлова мужчин для отправки в зону боевых действий. Впрочем, из-за опасений Путина за свой рейтинг и предстоящие выборы, рашисты не затягивают с такими непопулярными в народе действиями. В так называемых квазиреспубликах вовсе не зря принимают "законы", согласно которым руководителей террористических формирований будут выбирать "депутаты".

Кроме того, в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях захватчики готовятся очень серьезно усилить давление на местных жителей для их паспортизации. Интересуют россиян прежде всего мужчины от 14 до 60 лет, то есть именно те, кого можно мобилизовать или хотя бы поставить на военный учет.

Поэтому нет никаких сомнений, что компенсировать свои потери и нехватку личного состава рашисты будут именно за счет местных жителей. Для так называемых новооккупированных территорий в зоне максимальной опасности находятся прежде всего мужчины, добровольно или принудительно взявшие российский паспорт. Будут ли военные преступники на Юге хватать людей на улицах и бросать в лобовые штурмы под угрозой расстрела, спрогнозировать крайне тяжело. А вот на Донбассе подобное может повториться, поскольку с местным населением российская пропаганда работала много лет.

Однако каждый, кто возьмет в руки оружие и выберет не сдачу в плен, а службу оккупантам, должен помнить, что шансов выжить в этой войне не так много, а даже если повезет, возвращаться домой придется с инвалидностью и психическими расстройствами. Более того, за это придется заплатить местным военкомам огромные деньги, а перед деоккупацией украинских городов – еще и выбирать между бегством из родного города или временным переселением за решетку. Лет так на 15.