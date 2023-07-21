О задержании еще одного террориста сообщают РосСМИ. Правоохранители вели Губарева от здания суда под крики "Позор", сообщает 24 Канал.

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"Свободу Стрелкову"

Пока продолжалось заседание, на котором рассматривали дело о "призывах к экстремизму" Гиркина, под зданием суда его "собрат" Губарев устроил целый спектакль. Он взял в руки плакат и начал вопить, чтобы террористу дали "свободу". К слову, его пикет поддержали в толпе – некоторые тоже начали орать.

Террорист требовал "свободы" Гиркину: смотрите видео

После этого террорист решил дать комментарии российским пропагандистам, собравшимся под зданием суда. Он Губарев заявил, что террорист Гиркин всегда "говорил правду по спецоперации". Кроме того, соратник террориста подчеркнул, что вся критика была "обоснованной".

Такие заявления не понравились кремлевскому режиму, поэтому Губарева сразу отвели правоохранители, а затем – арестовали. К слову, российские журналисты начали спрашивать, какова основа для таких действий. А самые смелые даже кричали "Позор!".

Выступление Губарева, после которого его задержали: смотрите видео

Губарева задержали в Москве: смотрите видео

Что известно о Губареве

Павел Губарев – коллаборант и деятель террористической группировки "ДНР". В марте 2014 года с началом российской агрессии провозгласил себя так называемым "народным губернатором" Донецкой области. Террорист активно агитировал до присоединения Донбасса к России. С началом полномасштабного вторжения воевал на стороне России как наводчик зенитной пушки.

Правда, после разговора с правоохранителями по поводу "недопустимости пикетов" Губарева все же отпустили.

Одним задержанием Губарева не обошлось

К слову, под зданием суда была задержана еще и женщина, которая стояла с плакатом в руках. На нем было написано: "Сила в правде". Очевидно, стражам порядка не понравился такой "пикет", поэтому женщину также задержали.

Задержание женщины возле суда: смотрите видео

Возле суда, очевидно, собрались люди, поддерживающие террориста Гиркина. Одиночный "пикет" также устроил мужчина, написавший на телефоне "Свобода Стрелкову". Правоохранители такого "протеста" не стерпели, потому тоже арестовали его.

Когда полицейские вели задержанного, один из мужчин в толпе крикнул "Свободу". Его тоже арестовали. Как пояснили правоохранители свои действия, сейчас в России запрещены "акции", поэтому всех протестующих будут задерживать.

В Москве задерживают людей возле суда: смотрите видео

Задержание Гиркина: коротко