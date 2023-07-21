Про затримання ще одного терориста повідомляють росЗМІ. Правоохоронці вели Губарєва від будівлі суду під крики "Ганьба", повідомляє 24 Канал.

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"Свободу Стрєлкову"

Поки тривало засідання, на якому розглядали справу про "заклики до екстремізму" Гіркіна, під будівлею суду його "побратим" Губарєв влаштував цілу виставу. Він взяв у руки плакат й почав волати, щоб терористу дали "свободу". До слова, його пікет підтримали у натовпі – деякі теж почали кричати.

Терорист вимагав "свободи" Гіркіну: дивіться відео

Після цього терорист вирішив дати коментарі російським пропагандистам, які зібралися під будівлею суду. Він Губарєв заявив, що терорист Гіркін завжди "говорив правду щодо спецоперації". Крім того, соратник терориста наголосив, що вся критика була "обґрунтованою".

Такі заяви не сподобалися кремлівському режиму, тому Губарєва відразу відвели правоохоронці, а згодом – заарештували. До слова, російські журналісти почали запитувати, яка підстава для таких дій. А найсміливіші навіть кричали "Ганьба!".

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Губарєва затримали у Москві: дивіться відео

Що відомо про Губарєва Павло Губарєв – колаборант та діяч терористичного угруповування "ДНР". У березні 2014 з початком російської агресії проголосив себе так званим "народним губернатором" Донецької області. Терорист активно агітував до приєднання Донеччини до Росії. З початком повномасштабного вторгнення воював на боці Росії як навідник зенітної гармати.

Щоправда, після розмови з правоохоронцями щодо "неприпустимості пікетів" Губарєва все ж відпустили.

Одним затриманням Губарєва не минулося

До слова, під будівлею суду затримали ще й жінку, яка стояла з плакатом у руках. На ньому було написано: "Сила у правді". Вочевидь, правоохоронцям не сподобався такий "пікет", тому жінку також затримали.

Затримання жінки біля суду: дивіться відео

Біля суду, вочевидь, зібралися люди, які підтримують терориста Гіркіна. Одиночний "пікет" також влаштував чоловік, який написав на телефоні "Свобода Стрєлкову". Правоохоронці такого "протесту" не витримали, тому теж заарештували його.

Коли поліцейські вели затриманого, один із чоловіків у натовпі крикнув "Свободу". Його теж заарештували. Як пояснили правоохоронці свої дії, нині в Росії заборонені "акції", тому усіх "протестувальників" будуть затримувати.

У Москві затримують людей біля суду: дивіться відео

Затримання Гіркіна: коротко