Собравшимся запретили задавать ему вопросы. Об этом пишут российские телеграмм-каналы. 24 Канал.

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Гиркина обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Следствие просит арестовать террориста.

В ближайшее время ему должны выбрать меру пресечения. В сети уже распространили первые кадры из зала российского суда.

Горькие уже в зале суда: видео

"Владеет навыками конспирации": Гиркина требуют арестовать

Российские СМИ также пишут, что следствие просит арестовать Игоря Стрелкова до 18 сентября. Потому что, мол, тот имеет "навыки конспирации и противодействия."

"Дело против Стрелкова было возбуждено 18 июля. Сегодня он был допрошен как обвиняемый", – сообщают пропагандисты.

Что известно о задержании Гиркина

Российские силовики забрали его из дома около полудня, а в квартире сотрудники следственного комитета провели обыск. Все это время сам Гиркин находился на допросе.

Информацию о задержании террориста подтвердил его адвокат Александр Молохов.

По предварительным данным, задержание провели по заявлению экссотрудника ППК "Вагнер".

В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 5 лет заключения.

Важно! В прошлом году Гаагский суд присудил Гиркину пожизненное заключение за уничтожение малазийского самолета Boeing MH17 на востоке Украины в 2014 году.