Окончание войны должно быть честным, – Зеленский о заявлении лидеров о встрече Путина и Трампа
- 15 августа на Аляске состоится встреча Трампа и Путина, накануне которой европейские лидеры сделали совместное заявление.
- Зеленский выразил благодарность союзникам за поддержку Украины и подчеркнул, что окончание войны "должно быть честным".
В пятницу, 15 августа, в штате Аляска состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. По этому поводу европейские лидеры опубликовали совместное заявление.
В конце концов, в понедельник, 10 августа, ее прокомментировал Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Президент поблагодарил тех, кто поддерживает Украину.
Смотрите также США предложили России контроль над Донбассом в обмен на заморозку линии фронта, – Politico
Что заявил Зеленский?
По словам Зеленского, Украина ценит и полностью поддерживает совместное заявление о мире для Украины от:
- президента Франции Эммануэля Макрона,
- председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони,
- канцлера Германии Фридриха Мерца,
- премьер-министра Польши Дональда Туска,
- премьер-министра Великобритании Кира Стармера,
- президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
- президента Финляндии Александра Стубба.
Окончание войны должно быть честным, и я благодарен всем, кто сейчас с Украиной, с нашими людьми ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских народов,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, европейские лидеры заявили, что приветствуют усилия Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира.
Кроме того, они подчеркнули "непоколебимую приверженность" суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.