Закінчення війни має бути чесним, – Зеленський про заяву лідерів щодо зустрічі Путіна та Трампа
- 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Трампа та Путіна, напередодні якої європейські лідери зробили спільну заяву.
- Зеленський висловив вдячність союзникам за підтримку України та підкреслив, що закінчення війни "має бути чесним".
У п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Щодо цього європейські лідери опублікували спільну заяву.
Зрештою, у понеділок, 10 серпня, її прокоментував Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Президент подякував тим, хто підтримує Україну.
Що заявив Зеленський?
За словами Зеленського, Україна цінує та повністю підтримує спільну заяву щодо миру для України від:
- президента Франції Еммануеля Макрона,
- голови Ради міністрів Італії Джорджії Мелоні,
- канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,
- прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска,
- прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера,
- президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн
- президента Фінляндії Александра Стубба.
Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів,
– наголосив Зеленський.
Нагадаємо, європейські лідери заявили, що вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Росії та досягнення справедливого й тривалого миру.
Окрім того, вони підкреслили "непохитну відданість" суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.