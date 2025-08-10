У п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Щодо цього європейські лідери опублікували спільну заяву.

Зрештою, у понеділок, 10 серпня, її прокоментував Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Президент подякував тим, хто підтримує Україну.

Що заявив Зеленський?

За словами Зеленського, Україна цінує та повністю підтримує спільну заяву щодо миру для України від:

президента Франції Еммануеля Макрона,

голови Ради міністрів Італії Джорджії Мелоні,

канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,

прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска,

прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера,

президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн

президента Фінляндії Александра Стубба.

Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, європейські лідери заявили, що вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Росії та досягнення справедливого й тривалого миру.

Окрім того, вони підкреслили "непохитну відданість" суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України.