10 серпня, 10:20
Закінчення війни має бути чесним, – Зеленський про заяву лідерів щодо зустрічі Путіна та Трампа

Анастасія Безейко
Основні тези
  • 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч Трампа та Путіна, напередодні якої європейські лідери зробили спільну заяву.
  • Зеленський висловив вдячність союзникам за підтримку України та підкреслив, що закінчення війни "має бути чесним".

У п'ятницю, 15 серпня, у штаті Аляска відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Щодо цього європейські лідери опублікували спільну заяву.

Зрештою, у понеділок, 10 серпня, її прокоментував Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Президент подякував тим, хто підтримує Україну.

Що заявив Зеленський?

За словами Зеленського, Україна цінує та повністю підтримує спільну заяву щодо миру для України від:

  • президента Франції Еммануеля Макрона,
  • голови Ради міністрів Італії Джорджії Мелоні,
  • канцлера Німеччини Фрідріха Мерца,
  • прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска,
  • прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера,
  • президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн
  • президента Фінляндії Александра Стубба.

Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів,
– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, європейські лідери заявили, що вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни Росії та досягнення справедливого й тривалого миру.

Окрім того, вони підкреслили "непохитну відданість" суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України. 