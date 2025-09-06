Уже длительное время ведутся разговоры о возможном окончании войны. Однако в ГУР говорят, чтобы это произошло до 2026 года, должно совпасть много факторов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Главного управления разведки Андрея Юсова для Новости.LIVE.

Что нужно для окончания войны в Украине?

Говоря об окончании войны до конца этого года, Андрей Юсов заметил, что каждый аналитик, когда изучает ту или иную проблему, дает различные сценарии и прогнозирует, какова вероятность их воплощения в жизнь.

Безусловно, есть признаки внешние, внутренние, экономическая ситуация в России, их потери, которые свидетельствуют о тех или иных показателях. Но реальная ситуация на поле боя – это реальная ситуация на поле боя,

– указал он.

Как отметил представитель ГУР, война может закончиться до конца 2026 года, если совпадет много факторов. Речь идет об усилении санкционного, экономического давления на Россию, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров.

"Анализируя все эти факторы, можно делать те или иные выводы. Но то, что Украина прилагает все возможные и невозможные усилия, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и закончился справедливым миром, – просто факт", – подчеркнул он.

