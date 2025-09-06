У ГУР назвали чіткі умови для закінчення війни до кінця 2026 року
- Андрій Юсов з ГУР зазначив, що війна може закінчитися до кінця 2026 року за умови співпадіння багатьох факторів, таких як посилення санкційного та економічного тиску на Росію.
- Україна робить усі можливі зусилля для швидшого завершення конфлікту і досягнення справедливого миру.
Вже тривалий час точаться розмови про можливе закінчення війни. Проте у ГУР кажуть, аби це сталося до 2026 року, повинно збігтися багато факторів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю представника Головного управління розвідки Андрія Юсова для Новини.LIVE.
Що треба для закінчення війни в Україні?
Говорячи про закінчення війни до кінця цього року, Андрій Юсов зауважив, що кожен аналітик, коли вивчає ту чи іншу проблему, дає різні сценарії і прогнозує, яка ймовірність їхнього втілення у життя.
Безумовно, є ознаки зовнішні, внутрішні, економічна ситуація в Росії, їхні втрати, які свідчать про ті чи інші показники. Але реальна ситуація на полі бою – це реальна ситуація на полі бою,
– вказав він.
Як зауважив представник ГУР, війна може закінчитися до кінця 2026 року, якщо співпаде багато факторів. Мовиться про посилення санкційного, економічного тиску на Росію, посилення оборонної та економічної допомоги для України, більш жорстку позицію партнерів.
"Аналізуючи всі ці фактори, можна робити ті чи інші висновки. Але те, що Україна докладає всіх можливих і неможливих зусиль, щоб цей конфлікт завершився якомога скоріше і закінчився справедливим миром, – просто факт", – наголосив він.
Інші заяви ГУР щодо війни в Україні
За словами Юсова, на території України наразі розміщено 700 тисяч російських військових. Він уточнив, що ця цифра враховує сили підтримки, спецслужби та Росгвардію. Війська КНДР не враховуються, оскільки ті перебувають у Росії.
Після завершення бойових дій росіяни пустять в хід ІПСО і війна точно буде тривати, вважають у ГУР. Зокрема, серйозним викликом стане саме історія, яку Кремль часто використовує як інструмент геополітики.
Невдовзі у Білорусі стартують спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Очільник ГУР Буданов заявив, що вони супроводжуватимуться шаленою хвилею інформаційного загострення, зокрема, російські вкиди складатимуть 90% від загальної інформації.