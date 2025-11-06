Британский полковник предположил, почему в Кремле заговорили об окончании войны
- В Кремле говорят о якобы "окончании войны в течение года", чтобы угодить Дональду Трампу.
- Россия не планирует завершать войну, а пытается убедить США, что усилия для урегулирования не нужны.
Специальный посланник Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что война в Украине якобы "закончится в течение года". Однако такие высказывания это лишь попытка Кремля угодить президенту США Дональду Трампу.
Россия хочет убедить Трампа в том, что не нужно прилагать усилия для урегулирования войны в Украине. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
Какова цель таких заявлений?
Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что представители Путина говорят то, что, по их мнению, хочет услышать Трамп. Однако Россия не собирается заканчивать войну против Украины. Особенно если учитывать, что их цель – полная оккупация Украины.
То есть он говорит, что Россия победит Украину в ближайший год. Это кажется очень маловероятным. Россия скорее теряет позиции, чем получает. Поэтому я думаю, что это попытка россиян угодить Трампу, убедить его, что ему не нужно делать больше, чем он делает сейчас,
– сказал он.
В частности, в Кремле была истерика из-за разговоров о том, что Украина может получить от США дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако такие заявления России нужны для жителей страны-агрессора, чтобы просто показать, что Путин ведет переговоры с Трампом или через переговорщика.
Окончание войны в Украине: последние новости
Лидер США Дональд Трамп ответил, что заставит Путина завершить войну в Украине. По его словам, урегулировать войну может удаться уже через несколько месяцев, а причиной может стать желание России возобновить торговлю со Штатами.
Дональд Трамп заявил, что во время разговора Владимир Путин просил его урегулировать войну в Украине. Произошло это 2 недели назад.